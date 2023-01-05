Amasya'dan CİMER'e 2022'de 9 bin 241 başvuru yapıldı

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AMASYA (AA) - Amasya Valiliği bünyesindeki Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) 2022 yılında 9 bin 241 başvuru yapıldığı bildirildi.

Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, devlet ile vatandaş arasında tüm iletişim kanallarını açık tutarak köprü görevi yürüten CİMER çalışmaları hakkında bilgilendirme bulunuldu.

Açıklamada, şu veriler paylaşıldı:

"2022 yılında CİMER ve e-Devlet üzerinden gelen müracaatlar 8 bin 344, telefonla Alo 150 Çağrı Merkezi'nden gelen müracaatlar 792, posta yoluyla gelen müracaatlar 58, şahsen yapılan müracaatlar 47 olmak üzere toplamda 9 bin 241 olmuştur. Başvurular, ilgili kaymakamlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarına gereği yapılmak üzere yönlendirilmiş olup, vatandaşlarımızın müracaatları yasal süresi içinde cevaplandırılmıştır. Değerli halkımız e-Devlet, Alo 150 CİMER hattı üzerinden veya Valiliğimiz giriş katında bulunan CİMER bürosuna şahsen müracaat ederek istek, şikayet ya da bilgi edinme başvurularını gerçekleştirebilir."

Öte yandan Amasya Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında her ayın ilk haftasındaki çarşamba günü düzenlenen halk günü toplantılarına 2022'de 264 kişinin katılım sağladığı, vatandaşların sorunlarının en kısa sürede çözüme kavuşturulması için gerekli işlemlerin yapıldığı ifade edildi.





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