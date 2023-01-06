Gümüşhacıköy SYDV'den 7 bin 845 kişiye yardım

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AMASYA (AA) - Gümüşhacıköy Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) 2022 yılında 7 bin 845 kişiye 18 milyon 198 bin 301 liralık yardım yapıldığı bildirildi.

Gümüşhacıköy Kaymakamı Ali Cemal Altınöz, AA muhabirine, geçen yıl başta şehit ve gazi aileleri olmak üzere eğitim, gıda, sağlık, engelli ile engelli yakını aylığı, 65 yaş aylığı, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardımın yanı sıra ihtiyaç sahibi 7 bin 845 kişiye kömür, gıda, barınma, sağlık, Türkiye aile destek yardım programı, vefat yardımı, elektrik tüketim desteği, doğal gaz ve eğitim yardımı yaptıklarını söyledi.

Toplam yardım tutarının 18 milyon 198 bin 301 lira olduğunu anlatan Altınöz, 2023 yılı çalışmalarına başladıklarını, SYDV personelinin salgın kurallarına dikkat ederek ihtiyaç sahibi aileleri ve kişileri tespit etmeye çalıştıklarını kaydetti.

İhtiyaç sahibi hiçbir ailenin zor durumda bırakılmayacağını vurgulayan Altınöz, yardımların devam edeceğini ifade etti.





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