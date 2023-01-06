Amasya'da Kamu Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı yapıldı

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AMASYA (AA)- Amasya Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında Kamu Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Amasya Valiliğinde düzenlenen toplantıda konuşan Masatlı, 2023 yılında da kamu kurumlarının uyum içinde Amasya'ya hizmet etmeye devam edeceğini söyledi.

Amasya'da sağlık alanında gerekli yatırım ve planlamaların devam ettiğini, projesi tamamlanan 600 yataklı hastanenin kısa süre içinde ihalesinin yapılacağını aktaran Masatlı, okullarda gerekli bakım, onarım ve tefrişat çalışmalarının sürdüğünü, yıl içerisinde ihtiyaç duyulan yeni eğitim tesislerine ilişkin planlamalar yapıldığını belirtti.

Geçen yılın Amasya tarımı bakımından oldukça verimli geçtiğine işaret eden Masatlı, şunları kaydetti:

"Bu yıl ilimize katma değer sağlamak ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemize çizdiği vizyon ile Türkiye Yüzyılı'na yaraşır şekilde tüm gücümüzle Valiliğimizin koordinasyonunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılı inşallah güçlü ülkemizin şahlanışının başlangıcı olacaktır. Spor altyapımıza ilişkin tesisleşme süreci de belirlenen takvim çerçevesinde sürmekte olup, önümüzdeki birkaç ay içinde sporcu kamp eğitim merkezimizin inşaatını bitirmiş olacağız."



Geçen yıl çiftçilere sağlanan tohum, fide, fidan, tarımsal ekipman ve hayvancılık sektörüne yönelik desteklemelerle birçok ürün bazında rekor seviyede rekolte miktarlarının yakalandığını anlatan Masatlı, "2023 yılında da gerek Tarım ve Orman Bakanlığımız, gerek İl Özel İdaremiz, gerekse DOKAP tarafından desteklenecek projelerle üreticilerimize katkı sağlamaya, onları üretmeye teşvik etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Toplumun dezavantajlı kesimlerini de yalnız bırakmadıklarına işaret eden Masatlı, Vefa Projesiyle il genelinde 624 hanede yaşayan yaşlı ve engellilere kişisel bakım, sıcak yemek ve ev içi ihtiyaçlarına yönelik yerinde destek verildiğini sözlerine ekledi.

Toplantıda Amasya'da sağlık, eğitim, tarım, sosyal hizmetler, sosyal yardımlaşma, genel bütçe yatırımları, İl Özel İdaresi yatırımları, KÖYDES programı ve kaymakamlıklarca yürütülen diğer projelere ilişkin bilgilendirme yapılarak, görüş alışverişinde bulunuldu.





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