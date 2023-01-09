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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SMA hastası ve lösemili çocukların tedavisine katkı için bileklik örüyorlar

AA

SMA hastası ve lösemili çocukların tedavisine katkı için bileklik örüyorlar

AMASYA (AA) - HÜLYA TURAN - Amasya'nın Merzifon ilçesinde, öğretmenlerinin öncülüğünde ördükleri bileklikleri satan ortaokul öğrencileri, elde ettikleri geliri Spinal Müsküler Atrofi (SMA) ve lösemi hastası çocukların tedavisine katkı sağlamak için bağışlıyor.

Merzifon Namık Kemal Ortaokulunda eğitim gören 40 öğrenci, Türkçe öğretmenleri Tuba Kaygusuz öncülüğünde, SMA ve lösemi hastası çocukların tedavi masraflarına katkıda bulunmak amacıyla "Kardeşlerimiz iyileşsin diye örüyoruz" sloganıyla sosyal sorumluluk projesi başlattı.

Proje kapsamında ders dışındaki zamanlarında renkli iplerle bileklikler ören öğrenciler, okul koridorunda satışa çıkardıkları ürünlerden elde ettikleri geliri, SMA ve lösemi hastası çocuklara ulaştırılması için ilgili kuruluşların ve vakıfların banka hesabına gönderiyor.

Öğrenciler, şu ana kadar bilekliklerin satışından elde ettikleri 1120 liranın yarısını Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfına (LÖSEV), yarısını da SMA hastası bir çocuğa bağışladı.

- "Çocuklara böyle projeler sosyal farkındalık kazandırır"

Öğretmen Tuba Kaygusuz, AA muhabirine, öğrencilerinin tedavi gören çocuklar için başlattığı projenin son derece anlamlı olduğunu belirtti.

Öğrencilerinin yararlı bir şeyler yapabilmesinin kendisini çok mutlu ettiğini anlatan Kaygusuz, şunları söyledi:

"Sınıf öğretmenliğini yaptığım 5-B sınıfının böyle bir düşüncesi gelişti. Ben de çok sıcak karşıladım, faydalı olduğunu düşündüm. 'Damlaya damlaya göl olur' düşüncesiyle bu sosyal sorumluluk projesine başladık. Kendi emekleriyle yaptıkları bileklikleri yine kendi akranlarına satışa sunuyorlar. Elde ettikleri gelirleri de SMA hastası ve lösemili çocuklarımıza bağışlıyorlar. Öğrencilerimle gurur duyuyorum. Haftalık olarak bağış yapmayı düşünüyoruz. Çocuklara böyle projeler sosyal farkındalık kazandırır. Kendi becerileriyle, güçleriyle bir şeyler yaptıkları için kendilerine olan güveni artar diye düşünüyorum."

Kaygusuz, geçen hafta LÖSEV'e ve İstanbul'da yaşayan SMA hastası bir çocuğa 560'ar lira bağış yaptıklarını belirterek, "Bir sonraki hedefimiz daha fazla çocuğumuza yardım etmek olacak." dedi.

- "Böyle bir çalışma yaptığımız için çok mutluyum"

Öğrencilerden Eylül Benli ise anlamlı projede yer almaktan gurur duyduğunu söyledi.

Benli, "Arkadaşlarım harçlıklarıyla bilekliklerimizden alıyor. Öğretmenlerimiz de kendi isteğiyle bağışta bulunuyorlar. Herkes böyle bir proje başlatırsa çok iyi olur. Bebeklerin hayatına katkı sağlamış olurlar. Böyle bir çalışma yaptığımız için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

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