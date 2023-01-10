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Merzifon İtfaiyesi 2022'de 453 olaya müdahale etti

AA

Merzifon İtfaiyesi 2022'de 453 olaya müdahale etti

AMASYA (AA) - Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin 2022 yılında 453 olaya müdahale ettiği bildirildi.

Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürü Yetkin Aydıner, AA muhabirine, 32 personel ve 13 araçla Merzifon ile bölge halkının can ve mal güvenliğini korumak için çalıştıklarını söyledi.

Acil ve yerinde müdahalelerle işlerini büyük özveriyle yaptıklarını aktaran Aydıner, bölgenin en donanımlı itfaiye ekibi ve ekipmanlarına sahip olduklarını vurguladı.

Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün güçlü araç ve ekipman kadrosuyla olası yangın ve afet durumunda güven verdiğine işaret eden Aydıner, şunları kaydetti:

"Geçen yıl ekiplerimiz 26 ev, 3 iş yeri, 25 araç, 9 ağaç, 126 anız, 3 kuruluk ve samanlık yangını, 14 su baskını, 61 trafik kazası ve 186 kurtarma operasyonu olmak üzere 453 olaya müdahale etti. Ayrıca 186 kurtarma, 172 kapı açma, 231 yıkama, 130 sulama, 313 su verme, 95 itfaiye uygunluk raporu, 239 merdivenli araç hizmeti gibi hizmetlerimiz de oldu. İtfaiye Müdürlüğü personelimiz büyük özveri ve gayret içinde 7 gün 24 saat çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri için yangın, kaza, kurtarma ve ihtiyaç duyulan her durumda en kısa sürede olay yerine ulaşıyoruz. Görev bilinciyle vatandaşlarımızın hayatını kendi canından önce sayan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Aydıner, sürekli teorik ve pratik eğitimlerden geçen itfaiye personelinin yangınlara ve kazalara müdahalede gözle görülen başarı sağladığı sözlerine ekledi.


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