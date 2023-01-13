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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya Valisi Masatlı, Merzifon'da muhtarlarla bir araya geldi

AA

Amasya Valisi Masatlı, Merzifon'da muhtarlarla bir araya geldi

AMASYA (AA) - Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Merzifon ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Vali Masatlı, Akif Gülle Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.

Masatlı, burada yaptığı konuşmada, 2023 yılının ilk muhtarlar toplantısını Merzifon'da gerçekleştirdiklerini, köy ve mahallelerinde devleti temsilen görev yapan muhtarlarla iş birliği içinde hizmet üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Muhtarları önemsediklerini, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının vatandaşlara hizmet etmek için her zaman görevinin başında olduğuna işaret eden Masatlı, "Türkiye'deki yönetim değişikliğine bağlı olarak bizler de vatandaş ve hizmet odaklı anlayışla, Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle devletin temsilcileri olarak halkımıza en iyi hizmeti vermek ve sorunlara en kısa sürede çözüm üretmek için çaba sarf ediyoruz. Temel amacımız, muhtarlarımızı yerinde dinleyerek vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme kavuşturmak ve memnuniyetlerini en üst düzeye çıkartmaktır." dedi.

Geçen yıl Amasya genelinde birçok yatırım, destek ve projeyi hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Masatlı, şunları kaydetti:

"İnşallah önümüzdeki dönemde Cumhuriyetimizin 100. yılında hep beraber el ele, gönül gönüle vererek, iş birliği halinde vatandaşlarımıza daha çok hizmet ederek, onların hayat standardını daha üst seviyeye çıkartma yönünde çalışacağız. Ülkece kalkınmamızın temeli olan tarım, hayvancılık, sanayi ve turizm alanlarında önemli gelişmeler sağladık. İlimiz ekonomisini ve istihdamını arttırmak için yoğun mesai harcadık. Çok şükür çalışmalarımızın meyvelerini aldık ve almaya da devam ediyoruz. Çalışmalarımızı, Amasya'mız için sürdürülebilir kalkınma ve gelişim temelinde yürütmenin gayreti içerisindeyiz. Yeni yılın ilk toplantısını burada yapmak nasip oldu. İnşallah 2023 yılında da bu hedefle sürdüreceğimiz çalışmalarımızda muvaffak oluruz."

Daha sonra il müdürleri tarafından kurumlarının çalışmalarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Toplantıya Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı ile kamu kurum ve kuruluşlarının idarecileri katıldı.


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