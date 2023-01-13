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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Merzifon'da hükümlüler için kitap bağışı kampanyası başlatıldı

AA

Merzifon'da hükümlüler için kitap bağışı kampanyası başlatıldı

AMASYA (AA) - Adalet Bakanlığı tarafından "Kitap iyileştirir" sloganıyla ceza infaz kurumları kütüphaneleri için başlatılan kitap bağış kampanyası, Amasya'nın Merzifon ilçesinde de hayata geçirildi.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası" kapsamında Merzifon Adliyesi giriş katında kitap bağışı için stant açıldı.

Belediye Başkanı Alp Kargı, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Soylu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erbil Terbıyık, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Ceyhan ve diğer davetliler, açılan stantta kitap bağışında bulundu.

Soylu, ülke genelinde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla hükümlüler ile tutukluların eğitim ve kişisel gelişimlerine katkı sunmak, sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla kitap bağış kampanyası düzenlendiğini, kendilerinin de buna destek verdiğini söyledi.

Kampanyanın 15 Şubat'a kadar devam edeceğini dile getiren Soylu, vatandaşların Merzifon Adliyesi girişinde kurulan standa kitap bağışı yapabileceğini belirtti.

Kargı da kitap okumanın önemine değinerek, "Kitap okumanın zengin getirilerine yürekten inanan bir birey olarak böylesi anlamlı bir projenin hayata geçirilmesini takdirle karşılıyor, Merzifon Cumhuriyet Başsavcısı Ali Soylu başta olmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." dedi.


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