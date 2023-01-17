Vali Masatlı, Merzifon'da ziyaretlerde bulundu

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AMASYA (AA) - Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Merzifon ilçesinde şehit aileleri, engelliler, yetim ve öksüzler ile esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Vali Masatlı, 2016 yılında Mardin'de PKK'lı teröristlerce yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Özel Harekat Komiser Yardımcısı Kubilay Er'in Merzifon'da yaşayan ailesini ziyaret etti.

Şehidin annesi Ayşe ve babası Hüseyin Er ile sohbet eden Masatlı, vatan uğruna can veren bütün şehitlerin daima gönüllerde yaşayacağını söyledi.

Türk milletinin şehit ve gazilere minnet duyduğunu dile getiren Masatlı, "Bu vatan uğruna canını feda eden şehitlerimizin hakları ödenmez. Şehitlerimizin emaneti olan siz değerli ailelerimizin yanındayız. Bizlere rahatlıkla ulaşabilirsiniz." dedi.

Daha sonra Bedesten Çarşısı'nı gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Masatlı, Amasya'da yapılan proje ve yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Esnafa hayırlı işler dileyen Masatlı, "İlimiz genelinde olduğu gibi Merzifon ilçemizde de çeşitli sektörlere ve hizmet alanlarına ilişkin çalışmaları özveriyle gerçekleştiriyoruz. 2023 yılında da Amasya'mıza ve insanımıza fayda sağlayacak projelere devam edilecek." diye konuştu.

Eşi vefat eden ve öksüz bir çocuğun bakımını üstlenen Nezahat Çakmakçı'yı da evinde ziyaret eden Masatlı, devletin her zaman yanlarında olduğunu belirtti.

Masatlı'ya ziyaretlerinde İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ile Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan eşlik etti.

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