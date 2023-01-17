Amasya İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı

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AMASYA (AA) - Amasya İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı, Vali Mustafa Masatlı başkanlığında gerçekleştirildi.

Amasya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valilikteki toplantıda İŞKUR İl Müdürü Osman Yılmaz tarafından sunum yapıldı.

Vali Masatlı, toplantıda yaptığı konuşmada, 2022 yılının istihdam ve mesleki eğitim açısından son derece verimli geçtiğini söyledi.

İşverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün temini için mesleki eğitim kurslarının düzenlendiğini aktaran Masatlı, şunları kaydetti:

"İşbaşı eğitim programlarına baktığımızda, aynı dönemde 1970 kişinin istihdam edildiğini görmekteyiz. Bu program için dönem içinde harcanan tutar 28 milyon 90 bin liradır. Toplum Yararına Çalışma Programlarında ise toplamda 603 kişi istihdam edilmiştir. Ayrıca 2022 yılı içerisinde toplam 4 bin 864 kişinin istihdamına aracılık edilmiştir. Bu yıl da çeşitli kurs ve eğitimlerle vatandaşlarımızın istihdamına yönelik çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Halkımıza sağlanan tüm bu desteklerden dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimize şükranlarımı sunuyorum."

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından sona erdi.





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