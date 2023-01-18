Merzifon OSB Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

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AMASYA (AA) - Merzifon Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında OSB Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, gündemde yer alan konular ve OSB'nin faaliyetleri değerlendirildi.

Güldoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, üretime, iş ve istihdama katkı sağlayan yatırımcıların her zaman yanında oldukları söyledi.

Her geçen gün gelişen Merzifon OSB'nin ülke ekonomisine büyük katkı sağladığına dikkati çeken Güldoğan, "OSB'nin daha çok büyümesi, daha çok gelişmesi, daha çok üretmesi için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Vatandaşlarımıza olduğu gibi yatırımcılarımıza ve sanayicilerimize de kapımız her daim açıktır." dedi.

Güldoğan, OSB'deki ekonomik büyüme ve gelişmenin istihdama önemli katkı sunacağını sözlerine ekledi.

Belediye Başkanı Alp Kargı, Merzifon OSB Müdürü Hasbi Altuntaş ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplantı, görüş alışverişinin ardından sona erdi.





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