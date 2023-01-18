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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırgızistanlı kadın rahmindeki tümörden Türkiye'deki ameliyatla kurtuldu

AA

Kırgızistanlı kadın rahmindeki tümörden Türkiye'deki ameliyatla kurtuldu

AMASYA (AA) - Yakalandığı rahim ağzı kanseri son evresinde olan Kırgızistanlı 42 yaşındaki Gülzar Chynalıeva, Amasya'da yapılan ameliyat sayesinde sağlığına kavuştu.

Bir yıl kadar önce Kırgızistan'da rahim ağzı kanseri teşhisi konulan Chynalıeva, ülkesinde kemoterapi tedavisi görmesine rağmen iyileşemedi.

Bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Türkiye'de tedavi olmaya karar veren Chynalıeva, uluslararası sağlık anlaşmaları çerçevesinde Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Amasya'daki hastanede yapılan hazırlıkların ardından Chynalıeva'nın rahmindeki tümör, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Prof. Dr. Osman Fadıl Kara ve ekibince risk oranı yüksek 7 saatlik ameliyatla temizlendi.

Kara, gazetecilere, hastanın üç hafta önce Kırgızistan'dan geldiğini, detaylı bir tedavi süreci geçirdiğini söyledi.

Chynalıeva'nın rahim ağzı kanserinin son aşamasında olduğunu anlatan Kara, "Daha önce hastamız birtakım alternatif tıp metotlarıyla çare aramış, hatta Hindistan'a kadar gitmiş. Maalesef kanser yayılma özellikli olan bir hastalıktır. Bize geldiğinde kanser mesaneye sıçramış haldeydi ve lenf bezlerini tutmuştu." dedi.

Hastanın ön taramaları yaptıklarını dile getiren Kara şunları kaydetti:

"Üç cerrahi birim, yani üroloji, genel cerrahi ve kadın doğum olarak hastanın ameliyatına bütün tetkiklerden sonra karar verdik. Ameliyatta rahim ve rahim ağzına yayılmış tümörü temizledik. Bugün geldiğimiz noktada hastamız çok rahat, ağızdan beslenmesine geçtik. Yürümeye başladı, böbrek fonksiyonları ve bağırsakları çalışıyor. İnşallah yakın zamanda taburcu edip mutlu sona ulaşacağız."


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