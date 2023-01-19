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Amasya'da Badal Tüneli'nin açılışı yapıldı

AA

Amasya'da Badal Tüneli'nin açılışı yapıldı

AMASYA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Gelecek vizyonumuzun en önemli unsurlarından biri, ülkemizin her alandaki rekabet gücüne ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır." dedi.

Karaismailoğlu, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yapımı tamamlanan Badal Tüneli'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, coğrafi konumuyla kuzey-güney yönünde Orta Karadeniz sahilini iç kesimlere bağlayan Amasya'nın doğu-batı yönünde de İran sınırından Bulgaristan'a kadar kuzey hattında önemli bir yer teşkil ettiğini söyledi.

Bu nedenle Amasya'nın hızla gelişen sosyoekonomik yapısına bağlı olarak artan şehir içi ve şehirler arası ulaşım ihtiyacını karşılayacak kara yolu yatırımlarının büyük önem taşıdığına işaret eden Karaismailoğlu, söz konusu potansiyelden en doğru biçimde yararlanabilmesi, daha da gelişmesi için proje ve eserleri hayata geçirmeye devam ettiklerini anlattı.

Bu kapsamda Kuzey Türkiye Transit Karayolu Hattı'nın 115,1 kilometrelik bölümünü oluşturan Osmancık-Merzifon yolu üzerindeki Badal Tüneli projesini hayata geçirdiklerini belirten Karaismailoğlu, "Badal Tüneli, çift tüplü olarak hizmet verecek. Bağlantı yollarıyla Badal Tüneli projesinin toplam uzunluğu 4,5 kilometreye ulaşmaktadır. Proje kapsamında ayrıca toplam 345 metre uzunluğunda 4 köprü de yer alıyor. Bu bölge artık sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkmış, trafik, can ve mal güvenliği en üst seviyeye yükselmiştir." ifadelerini kullandı.

Bölgenin en önemli ulaşım yatırımlarından biri olan Badal Tüneli'nin gelecek nesillere ve yeni atılımlara ilham vereceğini vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Gelecek vizyonumuzun en önemli unsurlarından biri, ülkemizin her alandaki rekabet gücüne ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır. Güvenli, ekonomik, konforlu, çevreye duyarlı, kesintisiz ve sürdürülebilir ulaştırma sistemi oluşturmaktır. Bu çerçevede güzel vatanımızın kalkınmasına, vatandaşlarımıza iş olacak, aş olacak, ekonomik canlılığa katkı verecek yollar, köprüler, limanlar, tüneller inşa ederek destek veriyoruz. Bölgesinin en önemli ulaşım yatırımlarından Badal Tüneli, gelecek nesillerimize ve yeni atılımlara ilham verecektir. Türkiye'nin geleceğine ışık tutacak her projede yanımızda olduğunuz için şükranlarımızı sunuyoruz. Yapım çalışmalarını başarıyla yürüten ve projeyi başarıyla tamamlayan yüklenici firma ve Karayolları Genel Müdürlüğündeki çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, başarılarının devamını temenni ediyorum."

Karaismailoğlu, 2023 yılının Türkiye Yüzyılı'nın işaret fişeği olacağını dile getirerek, "Türkiye'nin dört bir köşesinde hizmet ve eser fırtınası estirmeye devam ediyoruz. Dünyayı, Türkiye'ye bağlıyoruz. Cumhuriyet'imizin yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yaptık. Pazar günü de ülkemizin önemli projelerinden biri olan, İstanbul'da 34 kilometre uzunluğa sahip Türkiye'nin en hızlı metrosunu Kağıthane'den dünyanın en iyi havalimanı İstanbul Havalimanı'na bağlıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldığı açılış törenine Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Amasya Milletvekilleri Mustafa Levent Karahocagil ve Hasan Çilez ile vatandaşlar katıldı.


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