Amasya'da taksi ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

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AMASYA (AA) - Amasya'da ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

E.Y. idaresindeki 05 T 0137 plakalı ticari taksi ile M.A'nın kullandığı 55 PG 151 plakalı otomobil, Ferhat Arası mevkisinde çarpıştı.

Sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan 2 kişiyi ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza nedeniyle kara yolunda bir süre aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.



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