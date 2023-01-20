Amasya'da taksi ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

AMASYA (AA) - Amasya'da ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
E.Y. idaresindeki 05 T 0137 plakalı ticari taksi ile M.A'nın kullandığı 55 PG 151 plakalı otomobil, Ferhat Arası mevkisinde çarpıştı.
Sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan 2 kişiyi ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Kaza nedeniyle kara yolunda bir süre aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.