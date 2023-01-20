Merzifon'da eğitimlerini tamamlayan AFAD gönüllülerine sertifikaları verildi

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AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde "Muhtarlar Destek AFAD Gönüllüsü Oluyor Projesi" kapsamında düzenlenen ilk yardım kursunu başarıyla tamamlayan mahalle ve köy muhtarlarına sertifikaları verildi.

Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen sertifika törenine, Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Amasya Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Sinan Bulut, mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Kaymakam Güldoğan, burada yaptığı konuşmada, ilçede afetlere karşı her zaman hazırlıklı olmak için tüm çalışmaların yapıldığını söyledi.

Merzifon’da mahalle ve köy muhtarlarının AFAD gönüllüsü olduğunu dile getiren Güldoğan, "Son derece özverili, güzel bir eğitime katıldılar. AFAD Gönüllülük Sistemi kapsamında meydana gelebilecek muhtemel afetlerde AFAD ekipleri ile koordineli çalışmak, verilen hizmetin kalitesini artırmak ve afetlerin zararını en aza indirmek amacıyla Halk Eğitimi Merkezimiz bünyesinde AFAD gönüllüsü muhtarlarımıza yönelik ilk yardım kursunu tamamlayanlara sertifikalarını takdim ettik. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Güldoğan, AFAD gönüllüsü olan mahalle ve köy muhtarlarına AFAD Amasya İl Müdürlüğü bünyesinde arama kurtarma, insani yardım, yangın ve çadır kurma saha eğitimlerinin de verilmeye başlandığını kaydetti.





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