Merzifon'da eğitimlerini tamamlayan AFAD gönüllülerine sertifikaları verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Merzifon'da eğitimlerini tamamlayan AFAD gönüllülerine sertifikaları verildi

AA

Merzifon'da eğitimlerini tamamlayan AFAD gönüllülerine sertifikaları verildi

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde "Muhtarlar Destek AFAD Gönüllüsü Oluyor Projesi" kapsamında düzenlenen ilk yardım kursunu başarıyla tamamlayan mahalle ve köy muhtarlarına sertifikaları verildi.

Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen sertifika törenine, Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Amasya Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Sinan Bulut, mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Kaymakam Güldoğan, burada yaptığı konuşmada, ilçede afetlere karşı her zaman hazırlıklı olmak için tüm çalışmaların yapıldığını söyledi.

Merzifon’da mahalle ve köy muhtarlarının AFAD gönüllüsü olduğunu dile getiren Güldoğan, "Son derece özverili, güzel bir eğitime katıldılar. AFAD Gönüllülük Sistemi kapsamında meydana gelebilecek muhtemel afetlerde AFAD ekipleri ile koordineli çalışmak, verilen hizmetin kalitesini artırmak ve afetlerin zararını en aza indirmek amacıyla Halk Eğitimi Merkezimiz bünyesinde AFAD gönüllüsü muhtarlarımıza yönelik ilk yardım kursunu tamamlayanlara sertifikalarını takdim ettik. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Güldoğan, AFAD gönüllüsü olan mahalle ve köy muhtarlarına AFAD Amasya İl Müdürlüğü bünyesinde arama kurtarma, insani yardım, yangın ve çadır kurma saha eğitimlerinin de verilmeye başlandığını kaydetti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Amasya'da taksi ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Amasya'da taksi ile otomobil çarpıştı, 4 kişi ...
Amasya'da seyir halindeki minibüste çıkan yangını vatandaşlar söndürdü
YEREL HABERLER Amasya'da seyir halindeki minibüste çıkan yangını ...
(Görüntülü) AMASYA - ŞEHİDİN OĞLU EGEHAN&#039;A SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) AMASYA - ŞEHİDİN OĞLU EGEHAN'A ...
Amasya'da Badal Tüneli'nin açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Amasya'da Badal Tüneli'nin açılışı yapıldı
Bakan Karaismailoğlu: 2023 'Türkiye Yüzyılı'nın işaret fişeği olacak
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: 2023 'Türkiye Yüzyılı'nın ...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Amasya'da konuştu:
YEREL HABERLER Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Amasya'da ...
Kırgızistanlı kadın rahmindeki tümörden Türkiye'deki ameliyatla kurtuldu
YEREL HABERLER Kırgızistanlı kadın rahmindeki tümörden Türkiye'deki ...
Merzifon OSB Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Merzifon OSB Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.