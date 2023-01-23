Amasya'da iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

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AMASYA (AA) - Amasya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Latif Ö. yönetimindeki 42 AEF 904 plakalı otomobil, Ferhat Arası mevkisinde Yusuf K. idaresindeki 05 RC 766 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüleri ile araçlarda bulunan Fatma G, Ayşen Ö. ve Aynur Ö.G. yaralandı.



Yaralılar sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.



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