Amasya'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

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AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ömer Faruk Aksu (19) idaresindeki 05 ABL 114 plakalı otomobil, Amasya Merzifon Havalimanı yolu Yolüstü köyü mevkisinde yol kenarına devrildi.

Ağır yaralanan ve sıkıştığı araçtan itfaiye ekibince çıkarılan Aksu, 112 Acil Servis ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edilen Aksu, yapılan müdaheleye rağmen kurtarılamadı.



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