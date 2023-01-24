Gazeteci yazar Uğur Mumcu, Gümüşhacıköy'de anıldı

AMASYA (AA) - Ankara'daki evinin önünde 30 yıl önce bombalı suikast sonucu öldürülen gazeteci yazar Uğur Mumcu, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde anıldı.
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Gümüşhacıköy Şubesi tarafından Mumcu'nun ölümünün 30. yılı dolayısıyla anma programı gerçekleştirdi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan ADD Gümüşhacıköy İlçe Başkanı Yaşar Akça, Mumcu'nun Cumhuriyet tarihine ışık verip meşale olduğunu belirterek, "Uğur Mumcu, karanlık güçler karşısında onurla dimdik durdu. Mumcu ve diğer gazeteci, yazar, aydınlarımızı saygı, minnet, şükranla anıyoruz." dedi.
Programa Belediye Başkanı Zehra Özyol, CHP Gümüşhacıköy İlçe Başkanı Hasan Topal katıldı.