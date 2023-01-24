Amasya'da yağmur duası yapıldı

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AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yağmur duası yapıldı.

Hacıyahya Mahallesi'nde Bektaşi babası Ali Fedekar tarafından yağmur duası gerçekleştirildi.

Daha sonra mahalle sakinleri, Ender Caddesi'nde ocak kurup yöresel yiyecek olan "Yanuç" yaparak geçenlere ikram etti.

Mahalle muhtarı Kazım Karakaş, uzun süredir yağmur yağmadığı için kış ayında yağmur duasını çıktıklarını belirterek, "Mahalle sakinleri de Yanuç yaparak hayırlı yağmur yağması için geçenlere ikram etti. Çiftçilerimizin yağmura çok ihtiyacı var. 62 yaşındayım, zannedersem ilk defa bu kadar kuraklık görüyorum. Kaç aydır damla yağmur düşmedi. Çiftçilerimiz rahmet bekliyor." ifadelerini kullandı.

Yağmur duasına Belediye Başkanı Zehra Özyol da katıldı.





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