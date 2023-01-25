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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Merzifon'da "Meslek Liseleri-OSB İşbirliği Toplantısı" yapıldı

AA

Merzifon'da "Meslek Liseleri-OSB İşbirliği Toplantısı" yapıldı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde, "Meslek Liseleri -Organize Sanayi Bölgesi (OSB) İşbirliği Toplantısı" düzenlendi.

Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen başkanlığında Merzifon OSB konferans salonunda düzenlenen toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat ve meslek liselerinin müdürleri katıldı.

Türkmen, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geleceğine güç veren meslek liselerinin sanayi ile iç içe olması gerektiğini söyledi.

Meslek lisesi öğrencilerinin sektörde kullanılan son model teknolojik imkanları yakından takip ettiğini dile getiren Türkmen, "Mesleki eğitim Türkiye geleceğidir. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Merzifon OSB ile yaptığımız iş birliğiyle öğrencilerimiz üreten Türkiye'de Amasya'yı temsil etme adına bir adım daha atmıştır. İş birlikleri, protokoller, mesleki eğitim adına milat niteliği taşımaktadır." dedi.

Meslek liselerinin Türkiye Yüzyılı için var güçleriyle çalıştığını vurgulayan Türkmen, "Bu iş birlikleri bizleri ziyadesiyle memnun ediyor, geleceğe güvenle bakmamızı sağlıyor. İş birlikleri sayesinde öğrenciler, meslekte aranan elemanda bulunması gereken vasıfları kazanarak eksikliklerini tamamlayarak sektördeki mesleki yeterliliğe ulaşmaktalar." ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Müdürlüğü olarak mesleki eğitime yönelik çalışmalarının devam ettiğini aktaran Türkmen, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda sektörün ihtiyacı olan ara eleman sıkıntısının iş birlikleri ile ortadan hızlıca kalkması planlanmakta. Amasya'da mesleki paydaşlarla sağladığımız eş güdümlü çalışmalarla piyasada daralan ara eleman istihdamı çözüme ulaşmış olacaktır. Bakanlığımızın 2022 yılının sonuna kadar 1 milyon 250 bin çırak, kalfa hedefi gerçekleşti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak mesleki eğitimi çok daha güçlendirip sizlerle el birliği yaparak iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağını hızlı bir şekilde yetiştireceğiz."

Toplantı, görüş alışverişinin ardından sona erdi.


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