Amasya'da köprü korkuluğuna çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

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AMASYA (AA) - Amasya'da otomobilin köprü korkuluğuna çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Boğazköy mevkisinde, O.A. idaresindeki 05 ACR 791 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak köprü korkuluğuna çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çapmanın etkisiyle yaralanan otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan bir kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı, Karayolu Denetim İstasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın köprü korkuluğuna çarpması ve vatandaşların yardıma gelmesi yer alıyor.

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