MHP Genel Başkanı Bahçeli, Amasya mitinginde konuştu: (1)

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AMASYA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kim ne söylerse söylesin, bizim cumhurbaşkanı adayımız belli, kararımız nettir. Kriz severler boşuna uğraşmasın, sözümüz sözdür. Değerli adayımızın da şaşmaz kararımızın da sonuna kadar arkasındayız." dedi.

Bahçeli, partisinin Amasya Yavuz Selim Meydanı'nda, "Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantıları kapsamında düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türk milletinin altın sırması, gariplerin müşfik sığınağı, hükümran mazilerinin bayraklaşmış yadigarı, şehzadeler yurdu Amasya’da vatandaşlarla bir arada olmaktan kıvanç duyduğunu söyledi.

Amasya'nın 104 yıl önce Milli Mücadele’nin ilk karargahı olduğunun altını çizen Bahçeli, "Milli duyuş, milliyetçi duruş buradan yedi düvele meydan okumuştu. Mustafa Kemal Paşa Amasya’nın merkez olarak seçilme nedenini şöyle açıklamıştı. ‘En uygun yer Amasya’dır. Burası Türklüğün öz kaynaklarından birisidir. Uzun zaman şehzadelerin merkezi olması ile de merkezi idareye intibak itiyadı vardır.’ Amasya iliklerine kadar Türk’tür, milli onurun medarıiftiharıdır, nitekim en buhranlı dönemlerde karar ve hareket mihveri olarak sivrilmiştir. Amasya demek vatana sevdalı yüreklerin mecmuu demektir." ifadelerini kullandı.

Türkiye’yi zilletin anaforuna çekmek için fırsat kollayanları tanıdıklarını vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Şimdi sizlere soruyorum. Öyle bir cevap veriniz ki bütün muhasım odakları titretin, hepsine Amasya’nın mesajını duyurun, vatana sahip çıkacak mısınız, bayrağa sahip çıkacak mısınız, Türkiye’ye sahip çıkacak mısınız, hakkınıza, haysiyetinize, hukukunuza sahip çıkacak mısınız? Allah sizleri her daim var etsin diyorum. Beraber çok daha güçlüyüz. Birlikte her zorluğu aşmaya muktediriz. Çünkü ayrılıkta azap, birlikte rahmet olduğunu çok iyi biliyoruz. Kim hangi oyunu oynarsa oynasın, kim hangi tuzağı kurarsa kursun, ayrılmayacağız, ayrışmayacağız, aramızda ayrık otu barındırmayacağız, bihakkın saflarımızı sıkı tutacağız, el ele, gönül gönüle Kızılelmaya doğru koşar adım yürüyeceğiz. Yılmayacağız, yıkılmayacağız, yıktırmayacağız, sonunda yükseldikçe yükseleceğiz. Taviz vermeyeceğiz, teslim olmayacağız, tembellik göstermeyeceğiz, mutlaka kazanacağız. Cumhuriyet’in yüzüncü yıl dönümünde cumhurun muhteşem zaferine hep birlikte omuz vereceğiz."

Seçimlere az bir süre kaldığına işaret eden Bahçeli, "Kim ne söylerse söylesin, bizim cumhurbaşkanı adayımız belli, kararımız nettir. Kriz severler boşuna uğraşmasın, sözümüz sözdür. Değerli adayımızın da şaşmaz kararımızın da sonuna kadar arkasındayız. Bulanık sularda balık avlama merakında değiliz. Uçurum kenarlarında oyalanma arayışında değiliz. Meçhul bir istikametin kulvarına sürüklenme niyetinde değiliz. Hele hele Türkiye’nin zillete düşmesine katiyen tahammül edecek değiliz. Diyorum ki aziz milletim sıra sende. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün amacındayız. Zalimlere karşı aynı siperdeyiz. Zillete karşı aynı mevzideyiz. Hainlere karşı aynı hizadayız. Türkiye düşmanlarına karşı aynı çizgideyiz. Biriz, diriyiz, hep birlikte Türkiye’yiz, Türk milletiyiz. Doğudan batıya, kuzeyden güneye büyük bir aileyiz. Hedefimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açık ara farkla tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi, TBMM’de milletvekili sayısı ve siyasal destek itibariyle çok güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi grubunun ve Cumhur İttifakı’nın oluşmasıdır. Gayemiz budur, gayretimiz buna yöneliktir." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin içeriden ve dışarıdan yaylım ateşine tutulduğunu dile getiren Bahçeli, “Cumhur İttifakı’nın ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin karalanması için her türlü çirkeflik sahnelenmektedir. Seçim tarihi yaklaştıkça ABD’sinden İngiltere’sine, Almanya’sından İsveç’ine sırayla Türkiye’ye algı operasyonları düzenlenmektedir. İsveç’ten Danimarka’ya kadar dinimize ve diyanetimize hakaretler edilmektedir. Hiçbir insanın kabul edemeyeceği ilkel ve iffetsiz sataşmalar ülkemize, Cumhur İttifakı’na ve Cumhurbaşkanımıza reva görülmektedir. FETÖ’cüler zillet ittifakının yanındadır. Sosyal medya terörü bütün insani ve vicdani ölçüleri berhava etmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi’ne şerefsizler, vatan hainleri, sömürgeci caniler eliyle kumpas kurulmaktadır. İtibar cellatları devreye girmektir. Müfteriler korosu fazla mesai yapmaktadır. Münafıklar koalisyonu aralıksız fitne saçmaktadır.” ifadelerini kullandı.

(Sürecek)

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