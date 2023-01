MHP Genel Başkanı Bahçeli, Amasya mitinginde konuştu: (3)

AMASYA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı meşrudur, hukukidir, anayasaldır, ahlakidir; (bu adaylığı) tartışmaya açan, cumhura, Cumhuriyet'e savaş açan demokrasi kaçkınları, adalet inkarcıları, milli irade dolandırıcılarıdır." dedi.

Bahçeli, partisinin Amasya Yavuz Selim Meydanı'nda, "Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantıları kapsamında düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri'ni Türk milletinin karar anı, Türk tarihinin yol ağzı, Cumhuriyet'in yeni yüzyılla demokratik sözleşmesi olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı adaylarının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Tespitimiz, zillet ittifakının kaosa oynadığı yönündedir. Sandıkta alamayacağı neticeyi sokakta zorlamak için denklem kuran bir curcuna ve cukka ittifakı karşımızdadır. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız sonuna kadar Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Merhum Namık Kemal'den esinlenerek diyorum ki, felek her türlü eziyet yollarını toplasın gelsin, millet yolunda hizmetten, Cumhurbaşkanı'mızın adaylığından vazgeçersek namerdiz. Aziz milletim sıra sende, zalime direniş için sıra sende. Zillete haddini bildirmek için sıra sende. Mühürlü kalpleri rezil etmek için sıra sende. Egemenlik haklarımıza, milli bekamıza ve milli çıkarlarımıza korkusuzca sahip çıkmak için sıra sende. Türkiye'nin kategorik ve kesintisiz diriliş ve yükseliş azmine sahip çıkmak için sıra sende. Türk ve Türkiye Yüzyılı'na sahip çıkmak için sıra sende. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne sahip çıkmak için sıra sende. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni bir beka sorunu haline geldiğini iddia eden süfli ve silik zillet siyasetini tasfiye etmek için sıra sende."

Milli iradenin önünde hiçbir gücün duramayacağını vurgulayan Bahçeli, "Nerede bir mazlum varsa, nerede hakkı yenmiş bir masum bulunuyorsa, nerede barış ve huzura susamış mağdur görülmüşse oraya el uzatan Türkiye'ye sahip çıkmak için sıra sende. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Müslüman gönüllerle buluşturan güçlü iradeye sahip çıkmak için sıra sende. Tahıl koridorunun açılmasına ortam hazırlayarak açlıktan bir deri bir kemik kalmış gariplerin yanında duran siyasi haysiyete sahip çıkmak için sıra sende. Abdülhamid Han sondaj gemimizle birlikte 4 sondaj, 2 de sismik araştırma gemimiz sayesinde Türkiye'nin mavi vatandaki varlığını ve kararlılığını sergileyen, enerji alanında yeni bir vizyon haritası çizen devlete sahip çıkmak için sıra sende." ifadelerini kullandı.

- "Zillet ittifakı darmadağındır"

"Zillet ittifakının hala ve henüz cumhurbaşkanı adayı yoktur." diyen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amasya Genelgesi'nin hükümleri vicdanımızda mahfuzdur. Samimiyetle ve yiğitlikle pekişmiş bu mesajlarınız Amasya'nın açık ve net kararının demokratik tescilidir. Seçim tarihi belli olunca adayı açıklayacağız demişlerdi, ancak müstakbel zillet adayını şimdiye kadar ne duyan ne de öğrenen vardır. Altılı masanın 26 Ocak 2023 tarihli 11'inci toplantısından da sonuç çıkmamıştır. Aralarındaki gizli ve şiddetli rekabet iradelerine haciz koymuştur. Bugünden yetki krizinin pençesine düşmüşlerdir. Altılı masa konsey yapılanmasıyla kukla bir cumhurbaşkanı arayışına girmişlerdir. Ortak imzayla ülke yöneteceklerini deklare etmişlerdir. Sonuç bildirgesi olarak yayımladıkları kağıt parçası ise siyasetsizliğin, hazırlıksızlığın, rant ve ikbal paylaşımındaki gerilimin esasen belgesi niteliğindedir. Zillet ittifakı darmadağındır. Zillet ittifakına, sahiplerinden henüz 'şunu aday gösterin' talimatı gelmiş değildir. (ABD Başkanı) Biden, muhtemelen son kararını iletmemiştir."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na eleştirilerde bulunan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:



"Bizim garibimize giden husus ise öncelikle şudur; CHP Genel Başkanı geçtiğimiz günlerde bir gazeteciye şöyle demişti: 'Erdoğan'ın aday olup olmamasına kilitlenmek gibi bir düşüncemiz yok'. Sonra da bir televizyon kanalında, 'Erdoğan'ın adaylığına karşı üçüncü dönem itirazı yapacak mısınız?' sorusuna ise 'Yok hayır, net aday olmak istiyorsa buyursun gelsin, millet herkesin boyunun ölçüsünü verecektir. Özel bir tartışma yapmayacağız. Bu tartışmalar artık geride kalmalı. Biz yapmayacağız.' cevabını vermişti. Bu düşüncelerini bir hafta evvel paylaşmıştı. Buna rağmen altılı masanın 26 Ocak tarihli toplantısının ardından yapılan ortak açıklamada, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığına hukuksuz ve vesayetçi anlayışla karşı çıkılmış, demokrasi tarihine eklenen kara bir sayfa olarak değerlendirilmiştir. Altılı ganyana bu aklı kim vermiştir, bir hafta içinde değişen ne olmuştur. Bu zaman sürecinde kimlerin görüşü sorulmuş, kimin mesajına köle gibi riayet edilmiştir? Sayın Cumhurbaşkanı'mızın adaylığına karşı çıkılmasını esas alan metin nerede hazırlanmış, hangi ülkenin büyükelçiliğinde kaleme alınmıştır?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığının meşru, hukuki, anayasal olduğunu vurgulayan Bahçeli, şöyle konuştu:

"Be hey gafiller, be hey densizler, be hey demokrasi muhalifleri. Sayın Erdoğan'ın adaylığından bu kadar mı korkuyorsunuz? Çelişkide bocalıyorsunuz, bu suretle yanlışı savunacak beyhude gerekçeleri hangi mihraklar üretip elinize tutuşturuyor. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı meşrudur, hukukidir, anayasaldır, ahlakidir, tartışmaya açan cumhura, Cumhuriyet’e savaş açan demokrasi kaçkınları, adalet inkarcıları, milli irade dolandırıcılarıdır.

Tespitimiz, zillet ittifakının kaosa oynadığı yönündedir. Sandıkta alamayacağı neticeyi sokakta zorlamak için denklem kuran bir curcuna ve cukka ittifakı karşımızdadır. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız sonuna kadar Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır."

