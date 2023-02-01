Amasya'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçeye bağlı Çobanören köyünde Bayram Aydınlı'ya ait tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Merzifon Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmayla yangını söndürdü.
Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Merzifon Belediye Başkan Yardımcıları Erkan Ergül ve Tuncer Basmacı, yanan evde incelemede bulundu.