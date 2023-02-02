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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine doktor atamaları yapıldı

AA

Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine doktor atamaları yapıldı

AMASYA (AA) - Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine 4 branşta uzman doktor ataması yapıldı.

Sağlık Bakanlığınca Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Dr. Fatih Toprak, genel cerrahi uzmanı Dr. Mustafa İldeş, ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Ayşe Gülden Gürses ile tıbbi biyokimya uzmanı Dr. Merve Şenyüzlü Say atandı.

Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Başhekimi Selçuk Sezikli, gazetecilere, bölge insanına daha iyi, daha kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek için gayret gösterdiklerini söyledi.

Yeni atamaların ilçeye hayırlı olmasını dileyen Sezikli, "Uzman doktorlarımız hasta kabulüne başladı. Kendilerine, hastanemize, Merzifon'umuza ve hastanemizden hizmet alan tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim." dedi.

Sezikli, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesinin çevre il ve ilçelere üst düzeyde hizmet veren bir hastane olduğunu kaydetti.


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