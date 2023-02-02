Amasya İl Özel İdaresi geçen yıl 573 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi

AMASYA (AA) - Amasya Valisi Mustafa Masatlı, İl Özel İdaresinin 2022'de 573 milyon liralık yatırım yaptığını bildirdi.

Masatlı, Suluova ilçesine bağlı Akören ve Çukurören köylerini ziyaret ederek vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Masatlı, gazetecilere, "halkla hizmet Hakk'a hizmettir" anlayışıyla toplumun tüm kesimlerine dokunarak, insanı merkeze alan bakış açısıyla vatandaşların yaşam şartlarını iyileştirmek adına çok sayıda proje ve çalışmayı hayata geçirdiklerini söyledi.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla yatırımlara devam edeceklerini belirten Masatlı, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde inşa edilmeye başlanılan sosyal, demokratik ve güçlü Türkiye için atılacak somut adımlarla 2023, 2053 ve 2071 hedefleri ile Türkiye'nin terörle mücadele, eğitim, sağlık, teknoloji ve tüm konularda hedef yıllar olacaktır. Bu kapsamda köylerimizin gelişimine ve kalkınmasına büyük önem veriyor, sulama, kanalizasyon, yol ve diğer hizmetlerin tüm köylere ulaşması için büyük çaba sarf ediyoruz." ifadesini kullandı.

Geçen yıl 37 proje ve 64 milyon liralık yatırımla yaklaşık 27 bin dekarlık alanı suyla buluşturduklarını anlatan Masatlı, şunları kaydetti:

"3 bin 500 dekarlık alanda basınçlı sulama yapım çalışmaları devam etmektedir. Yani sadece son iki yılda tarımsal sulamaya 110 milyon lirayı aşkın bütçe ayırmış durumdayız. Bu rakamlarla yaklaşık 56 bin dekar alanı sulamaya açmış bulunmaktayız. Sulama yatırımlarındaki artış, ürün rekoltemize ve üreticilerimizin gelirlerine olumlu katkı sağlamaya başlamıştır. Amasya İl Özel İdaremiz 2022'de 573 milyon liralık rekor bütçeyle köylerimize yatırım ve hizmet ulaştırmayı başarmıştır. İnşallah 2023'te de aynı azim ve gayretle tüm Amasya'ya ve köylerimize gereken yatırım ve destekleri ulaştırmak için var gücümüzle çalışacağız. 2022'de kırdığımız hizmet rekorunu bu yıl da katlayarak kırmayı hedefliyoruz."





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