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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ev hanımları halk eğitim merkezi ile resim yapma hayallerini gerçekleştiriyor

AA

Ev hanımları halk eğitim merkezi ile resim yapma hayallerini gerçekleştiriyor

AMASYA (AA) - CİHAN OKUR - Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşları 40 ile 70 arasında değişen ev hanımları, katıldıkları kursta yıllardır hayalini kurdukları resim yapmayı öğrenme fırsatı buluyor.

Merzifon Halk Eğitimi Merkezince (HEM) kültürel ve sanatsal etkinliklerin artırılmasının yanı sıra görsel sanatların gelişmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen çalışma kapsamında, 3 yıldır farklı yerlerde resim kursları açılıyor.

Ressam Mehmet Dede'nin atölyesinde açılan ücretsiz yağlı boya resim kursuna da yaşları 40 ile 70 arasında değişen 35 ev hanımı katılıyor.

Kursta bir araya gelen kadınlar, hem resim yapmanın keyfini yaşıyor hem de açacakları sergide yaptıkları tabloları satışa sunarak aile bütçesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Kurs eğitmeni Dede, AA muhabirine, daha önce hiç resim yapmamış ancak resme sevdalı insanlara bu sanatı öğretmeyi amaçladıklarını söyledi.

Kursiyerlerin çok güzel bilgi ve el becerileri edindiklerini vurgulayan Dede, "Burası farklı bir dünya, farklı bir ortam. 50 yaşında, 60 yaşında başlayan kursiyerlerim var. Kursiyerlerimiz resim yetenekleri geliştikçe mutlu oluyor. Çok iyi aşamaya gelen kursiyerlerim var." dedi.

Merzifon HEM Müdürü Zeynel Sözen de kursla ilgili çok olumlu geri dönüşler aldıklarına işaret ederek, "Geçen yıl 450 kursta 15 bin kursiyere ulaştık. Bunlardan biri de resim kurslarımız. Özellikle 50 yaş üzerindeki vatandaşlarımızdan rağbet gördü. Kursiyerlerimiz kursta gayet mutlu oluyorlar. Stres atıp güzel bir hobi ediniyorlar. Belli bir yaştan sonra içlerindeki sanat sevgisini dışa vurmuş oluyorlar. Kurslarımıza rağbet oldukça hız kesmeden devam edecek." diye konuştu.

- 70 yaşındaki Erdoğan, 9 yıldır resim kursuna gidiyor

Kursiyerlerden 70 yaşındaki Ruhiye Erdoğan ise resim yapmayı çok sevdiğini ancak bu zamana kadar yapma imkanı bulamadığını dile getirerek, "Ev hanımıyım. İçimde hep resim yapma hevesi vardı. Çocuklarımı büyüttükten sonra halk eğitim merkezinin resim kursu açtığını öğrenince katılmak istedim. 9 yıldır devam ediyorum. İyi ki katılmışım. Çok güzel resimler çıkardığımı düşünüyorum. Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Burası terapi gibi geliyor." ifadelerini kullandı.

43 yaşındaki Meryem Evsen de kursa katılarak resim yeteneğini geliştirdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Resim yaparak huzur buluyorum. Kursta temelden resim yapmayı öğreniyoruz. Çok güzel resimler çıkarıp sergi açıyoruz. Kursiyerler resimlerini satarak aile bütçesine katkı sağlayabiliyor. Hem hobimizi yapıyoruz hem de sanatla vakit geçiriyoruz. Kadınlar gerçekten istediğinde her şeyi başarabiliyor. Burada resim yaparken her şeyden uzaklaşıyoruz."

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