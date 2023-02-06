Amasya'da kamyonun çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AMASYA (AA) - Amasya'nın Suluova ilçesinde kamyonun çarptığı lise öğrencisi yaşamını yitirdi.

Şevket Gül'ün (65) kullandığı 05 FK 325 plakalı kamyon, Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı Salı Semt Pazarı mevkisinde okula gitmek üzere evden çıkan ve yolun karşısına geçmeye çalışan Suluova Şehit Süleyman Aydın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencisi Hilal Betül Kökçü'ye (17) çarptı.

Kökçü, kaza yerinde hayatını kaybetti. Lise öğrencisinin cenazesi sağlık ekibi tarafından Suluova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hilal Betül Kökçü'nün babası Arif Kökçü'nün de Şehit Osman Karakuş Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde edebiyat öğretmeni olduğu öğrenildi.

Kamyon sürücüsü Gül, gözaltına alındı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.