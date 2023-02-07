Amasya'da Off-Road Kulübü üyeleri 7 araçla deprem bölgesine hareket etti

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AMASYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Amasya Şehzadeler Off-Road Kulübü üyeleri, arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere yola çıktı.

Hazırlıklarını tamamlayan kulüp üyeleri, araçlarına yükledikleri su, ekmek, kazma, kürek, battaniye, mont, ısıtıcı gibi malzemelerle Gaziantep'in Nurdağı ilçesine hareket etti.

Kulüp üyesi Bilal Tokmak, gazetecilere, dün kulüp bünyesinde 3 aracın deprem bölgesine gittiğini, bugün 7 araçta 25 kişinin daha bölgeye gitmek için yola çıktığını söyledi.

Depremzedeler için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını anlatan Tokmak, "Temel gıda malzemelerimiz, çadır, kazma kürek yükledik. Artı kırıcı cihaz ve jeneratör desteği de sağladık. Bir arabamızda römorklu kırıcı ve jeneratörümüz var. İnşallah depremzede vatandaşlarımızın yanında olacağız." dedi.

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