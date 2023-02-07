İtfaiye eri enkazdan çıkardıkları yaşlı adama kendi botlarını verdi

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AMASYA (AA) - Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş'ta enkaz altından çıkardıkları yaşlı adama kendi botlarını verdi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler nedeniyle Kahramanmaraş'a giden Merzifon Belediyesi itfaiye ekipleri, Trabzon Caddesi'nde bir apartmanın enkazından yaşlı bir adamı sağ çıkardı.

Bir itfaiye eri, yalın ayak olduğunu gördüğü yaşlı adama kendi botlarını çıkararak giydirdi.

Görüntülerde yaşlı adamın 'Sen ne yapacaksın?' sorusuna itfaiye erinin "Sen bizi düşünme, biz giyeriz bir şey." cevabını görülüyor.

Sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan yaşlı adam 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürü Yetkin Aydıner, tüm güçleriyle göçük altında kalanları kurtarmaya alıştıklarını, şimdiye kadar 2 kişiyi enkazdan sağ çıkardıklarını söyledi.



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