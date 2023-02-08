Hatay'da enkaz altında kalan "Ayşe" bebek 57 saat sonra kurtarıldı

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AMASYA (AA) - Hatay'da depremde yıkılan bir binanın enkazı altında kalan 4 aylık "Ayşe" bebek, ekiplerce depremin ardından geçen 57 saat sonra kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sonrası Hatay'da yıkılan binaların enkazlarındaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bu çerçevede ANDA Derneği Genel Merkezi'nden Hatay'a giden ekiplerin çalışmaları sırasında Çetillik Mahallesi'nde yıkılan bir binanın enkazında arama yapıldı.



Çalışma yapan ekip, ailesine ulaşılamayan ve isminin "Ayşe" olduğu öğrenilen 4 aylık bebeği depremden yaklaşık 57 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkardı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen bebek, tedavisi için hastaneye sevk edildi.



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