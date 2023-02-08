Malatya'da depremde hayatını kaybeden genç, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı

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AMASYA (AA) - Malatya'da depremde yıkılan binada hayatını kaybeden 27 yaşındaki Enes Dilbaz'ın cenazesi, memleketi Amasya'nın Taşova ilçesinde toprağa verildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'da yıkılan evin enkazından cansız bedeni çıkarılan Dilbaz'ın cenazesi, Taşova Merkez Camisi'ne getirildi.

Kılınan cenaze namazının ardından Dilbaz'ın cenazesi, Güvendik köyünde defnedildi.

Cenazeye Dilbaz'ın ailesi ve yakınları ile Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk ve vatandaşlar katıldı.

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