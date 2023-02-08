Adıyaman'da anne ve oğlu 57 saat sonra enkazdan kurtarıldı

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AMASYA (AA) - Adıyaman'da Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkaz altında kalan 31 yaşındaki Gözde Güven ve 9 yaşındaki oğlu Musab Cemal Güven, yaklaşık 57 saat sonra çıkarıldı.

ANDA Kardeşe Vefa Derneği'nden alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler sonrası derneğin arama kurtarma ekibi, Adıyaman'da yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Bahçelievler Mahallesi'nde yıkılan bir binanın enkazında çalışma yapan ekipler, 31 yaşındaki Gözde Güven ve 9 yaşındaki oğlu Musab Cemal Güven'i depremden yaklaşık 57 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkardı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen anne ve oğlu, tedavisi için hastaneye sevk edildi.

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