Kahramanmaraş'ta bir kadın enkazdan 61 saat sonra yaralı kurtarıldı

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AMASYA (AA) - Kahramanmaraş'ta bir kadın, depremden 61 saat sonra enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Çayeli Bakır İşletmeleri Maden Kurtarma Timi çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş'ta Trabzon Caddesi'ndeki 5 katlı bir binanın enkazından ses duyan ekipler, yapılan çalışmanın ardından bir kadına yaralı olarak ulaştı. Enkazdan 61 saat sonra çıkartılan genç kadın, ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Enkazdan çıkarılmasının ardından vatandaşlar ve bölgedeki ekipler, sevinç çığlığı atarak genç kadını alkışladı.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Çayeli Bakır İşletmeleri Maden Kurtarma Timi'nin Kahramanmaraş'ta 12 kişiyi enkazdan sağ olarak çıkardıkları bildirildi.





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