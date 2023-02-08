Hatay'da gönüllü demir ve marangoz ustaları 8 yaşındaki çocuğu depremin 60. saatinde kurtardı

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AMASYA (AA) - Amasya’nın Merzifon ilçesinden Hatay’a gönüllü giden 14 esnaf, enkaz altında kalan 8 yaşındaki çocuğu 60 saat sonra kurtardı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Hatay’a ulaşan Merzifon Küçük Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren demir ve marangoz ustalarından oluşan 14 kişilik gönüllü esnaf, arama çalışmalarına destek verdi.

İsminin Çınar olduğu öğrenilen çocuk, depremin 60’ıncı saatinde enkazdan çıkarıldı.

Gönüllü esnafın çalışmalar sırasında dinç tutmak için sürekli konuştuğu çocuğun enkazdan çıkarılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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