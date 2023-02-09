Kahramanmaraş'ta bir kadın enkazdan 78 saat sonra kurtarıldı

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AMASYA (AA) - Kahramanmaraş'ta 56 yaşındaki Raife Taşkın, depremden 78 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Çayeli Bakır İşletmeleri Maden Kurtarma Timi çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş'ta Karamanlı Mahallesi'nde bulunan Çuhadar Sitesi enkazından ses duyan ekipler, yapılan çalışmanın ardından Raife Taşkın'a ulaştı. Enkazdan 78 saat sonra çıkartılan kadın, ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Enkazdan çıkarılmasının ardından vatandaşlar ve bölgedeki ekipler, sevinç çığlığı atarak kurtarılan kadına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Taşkın'ın 3 çocuğunun da daha önce enkazdan sağ olarak çıkarıldığı öğrenildi.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Çayeli Bakır İşletmeleri Maden Kurtarma Timi'nin Kahramanmaraş'ta 14 kişiyi enkazdan sağ olarak çıkardıkları öğrenildi.





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