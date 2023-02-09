Depremde hayatını kaybeden uzman çavuş Ünlü, Amasya’da defnedildi

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AMASYA (AA)- Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen deprem sırasında Gaziantep’te hayatını kaybeden 29 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Mesut Ünlü’nün cenazesi Amasya’nın Merzifon ilçesinde toprağa verildi.

Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki evinde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Ünlü’nün cenazesi, kara yoluyla Merzifon ilçesine getirilerek Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Ünlü’nün cenazesi, daha sonra buradan alınarak Karşıyaka köyündeki baba evine götürüldü. Burada Ünlü’nün ailesi, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Helallik alınmasının ardından Ünlü’nün naaşı, cenaze aracıyla törenin düzenleneceği Karşıyaka köyü Camisi'ne götürüldü.

İkindi namazına müteakip İlçe Müftüsü Abdulhamid Pehlivan tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Ünlü’nün cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye Ünlü’nün babası Mustafa, annesi Nihal ile Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Belediye Başkanı Alp Kargı, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ayhan Aygün, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Soylu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erbil Terbıyık ile vatandaşlar katıldı.

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