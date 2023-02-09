Amasyalı besiciler depremzedeler için hayvan bağış kampanyası başlattı

AMASYA(AA) - Amasya'nın Suluova ilçesinde hayvancılık yapan Cemalettin Torbacı, Suluova Kırmızı Et Üreticileri Birliği tarafından başlatılan yardım kampanyasına 2 koyununu bağışlarken, akraba ve çevresinden de 13 koyun yardımı aldı.

Torbacı, yaşanan felaket dolayısıyla büyük üzüntü yaşadıklarını, depremzedelerin gıda ihtiyaçlarına yardımcı olmak için koyunlarını bağışladığını söyledi.

Depremzedeler için başlatılan yarım kampanyasını duyar duymaz harekete geçtiklerini anlatan Torbacı, "Ben de kendi çapımda eşime dostuma sosyal medya aracılığıyla yaydım. Kendi araçlarımızla 15 kuzu ve koyun topladık. 9-10 kişinin adağı var burada, niyeti var, hayrı var. Çok üzücü bir durum. Bir şey diyemiyoruz. Bizim de keşke elimizden çok farklı bir şey gelse. Elimizden gelen bu." ifadelerini kullandı.

Suluova Kırmızı Et Üreticileri Birlik Başkanı Esem Kodaman ise bağış yapılan hayvanların, kesilerek kavurma yapılacağını ve depremzedelere ulaştırılacaklarını kaydetti.

Kodaman, kampanyanın ilk gününde 70 küçükbaş ve 25 büyükbaş hayvan bağışı alındığını belirtti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.