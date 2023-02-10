"Asrın felaketi"nin merkezi Kahramanmaraş'ta bir kişi 108 saat sonra kurtarıldı

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AMASYA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremin merkezi Kahramanmaraş'ta yıkılan bir binanın enkazı altında kalan kişi, 108 saat sonra sağ çıkarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası kentte yıkılan binaların enkazlarındaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bu çerçevede ANDA Derneği Genel Merkezinden Kahramanmaraş'a giden ekipler, merkez Onikişubat ilçesinde yıkılan 5 katlı bir binanın enkazında arama yaptı. Ekip, isminin "Kazım" olduğu öğrenilen kişiyi depremden yaklaşık 108 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarmayı başardı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen bu kişi, tedavisi için hastaneye sevk edildi.





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