Kahramanmaraş'taki depremde hayatını kaybeden iki kardeş toprağa verildi

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AMASYA (AA) - Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde enkaz altında kalarak hayatlarını kaybeden iki kız kardeş memleketleri Amasya’nın Taşova ilçesinde toprağa verildi.

Kahramanmaraş’ta yıkılan evin enkazından cansız bedenleri çıkarılan 43 yaşındaki İkramiye ve 26 yaşındaki Damla Seyhan’ın cenazeleri Hüsnüoğlu köyüne getirildi.

Kılınan cenaze namazının ardından iki kız kardeşin naaşları köy mezarlığına defnedildi.

Cenazeye Seyhan kardeşlerin ailesi ile Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk ve vatandaşlar katıldı.









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