Amasya'da "asrın felaketi" bölgesi için bebek kıyafeti dikiliyor

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AMASYA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere gönderilmek üzere Amasya'da halk eğitim merkezi usta öğreticileri, bebek kıyafeti ile eşofman takımları dikiyor.



Amasya Şehit Mehmet Gök Halk Eğitim Merkezinin ek binasında bir araya gelen 15 usta öğreticinin diktiği giysiler, AFAD koordinesinde deprem bölgelerine ulaştırılıyor.

Usta öğreticilerden Buket Celep, AA muhabirine, çok üzgün olduklarını söyleyerek, "Usta öğretici arkadaşlarımızla 'Karınca kararınca ne yapabiliriz?' dedik ve çevreden sağ olsun, esnaf arkadaşlardan topladığımız, kendi imkanlarımızla aldığımız kumaşlarla katkıda bulunmak istedik. Bebek kıyafetleri, kadın ve erkek eşofman takımları dikip gönderiyoruz." dedi.

Öte yandan, Merzifon Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrika tarafından da 24 saat boyunca çok noktada aydınlatma ve kurtarmada kullanılan elektrikli aletlere enerji verebilme imkanına sahip jeneratör ile yaşam malzemesi de dolu tıra yüklenerek, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gönderildi.



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