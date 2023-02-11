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Amasya'ya gelen depremzede ailenin üyeleri yaşadıklarını anlattı

AA

Amasya'ya gelen depremzede ailenin üyeleri yaşadıklarını anlattı

AMASYA (AA) - Kahramanmaraş'ta depremi yaşayan ve evleri oturulamaz hale gelen 5 kişilik Öz ailesi, Amasya'daki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleşti.

Evleri büyük hasar gören Ahmet (36) ve Songül Öz (33) çifti, çocukları 6 yaşındaki Yusuf Talha, 5 yaşındaki Muhammed Eymen ve 2 yaşındaki Yakup ile deprem sırasında kendi imkanlarıyla evden çıktı.

Depremden sonra Kahramanmaraş'ta 3 gün kalan aile, AFAD'ın koordinesinde Amasya'ya getirilerek yurda yerleştirildi.

Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Ahmet Öz, ilk defa böyle bir felaket gördüğünü söyledi.

Deprem sırasında önce yüksek bir ses duyduğunu belirten Öz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Duvarların sallandığını görünce deprem olduğunu anladık. Çocukları yanımıza aldık ve başımızı eğerek bekledik. Yaklaşık 1 buçuk dakika sürmüştü. Biz 10. katta oturuyorduk, aşağıya inerken 4. katta artçı depreme yakalandık, 5 dakika sonra. Sonra dışarı attık kendimizi. Kahramanmaraş’ta çoğu bina gitmiş durumda. Yani ne zaman bizim binanın çökeceğini düşündük. Acaba yan mı yatacak, tepesinin üzerine mi çökecek diye düşündük. Allah kimseye yaşatmasın, çok zor."

Songül Öz ise deprem anının şokunu halen üzerlerinden atamadıklarını dile getirerek şunları ifade etti:

"Dışarı çıktığımızda herkes bağrışıyordu 'anne, baba' diye. Binalar çökmüştü. İnsanlar ne yapacağını şaşırmıştı. Kayınvalidemin evine varana kadar 1 saatten fazla sürdü. Yolda, çöken binalar, insanların bağırması, yani çok kötüydü. Rabbim kimseye göstermesin. Buraya geldik, burada mı kalırız başka yere mi gideriz bunu da bilmiyoruz. Buradakiler bizimle çok ilgilendi, herkesten Allah razı olsun. Allah devlete zeval vermesin, ne diyelim."

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