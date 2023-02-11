Depremde yaşamını yitiren aynı aileden 4 kişinin cenazeleri Amasya'da defnedildi

AMASYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin cenazeleri, Amasya'nın Suluova ilçesinde toprağa verildi.
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerde yaşamını yitiren emekli Astsubay Başçavuş İzzet Yaylacı (45) ile polis memuru eşi Zehra (43), çocukları İrem Buse (18) ve Rüzgar Berat Yaylacı'nın (13) cenazeleri, baba ocağı Merzifon ilçesine getirildi.
Cenazeler, baba evinde helallik alınmasının ardından Suluova ilçesi Hacı Mustafa Camisi'nde ayrı ayrı kılınan cenaze namazları sonrası Suluova Belediye Kabristanlığında yan yana defnedildi.