Hamile depremzede Amasya'da doğum yaptı

AMASYA (AA) - Gaziantep'teki depremde evi ağır hasar gördüğü için ailesiyle Amasya'ya gelen hamile kadın doğum yaptı.

Kahramanmaraş merkezli depreme Gaziantep'teki evinde yakalanan 9 aylık hamile Ebru Beyaztaş (20), evleri ağır hasar gördüğü için yakınlarıyla Amasya'ya geldi.

Doğumu yaklaştığı için Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne başvuran Beyaztaş, hastanede sezaryenle bir erkek bebek dünyaya getirdi. Bebeğe, Abdullah Ege ismi verildi.

Genç anne, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremde çok kötü dakikalar yaşadıklarını, gebelikten dolayı geceleri uyuyamadığını söyledi.

On dört aylık bir oğlunun daha olduğunu anlatan Beyaztaş, "Deprem sonrası tırda yatıyorduk. Sonra doğum yaklaştı, sancım falan olunca da 'bari uzak bir şehre gidelim' orada kalalım dedik. Çünkü orada hastane sıkıntımız olmasın ya da hastanede olacaksak sarsıntı olması diye korktuk. Onun için buraya geldik." dedi.

Beyaztaş, deprem sırasında yaşadıklarını ise şöyle aktardı:

"Uyuyordum, sallandığı gibi uyandım kalktım. Korktum ama hiç yerimden kıpırdamadım. Çocuğumun yanında oturdum, eşim uyandı, oturduk sallantı bitene kadar inmedik. Sallantı bitti, biz deprem bitti sandık. İkincisi tekrar sallandı, direkt arabaya bindik. Bir daha da eve gitmedik işte. Buradaki görevliler bizimle çok ilgilendi Allah razı olsun."





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