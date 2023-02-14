Amasyalı köylüler depremzedeler için odun seferberliği başlattı

Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ve Taşova ilçelerinde köylüler tarafından "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yakacak odun gönderildi.

Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Ovabaşı köyü sakinleri, depremden etkilenenlerin ısınma ihtiyaçlarına katkı vermek için çalışma gerçekleştirdi. Uygun boylarda kesilen 500 çuval odun, kamyona yüklenip depremden etkilenen kentlere gönderildi.

Köy muhtarı Bekir Ceylan, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Depremzedelere ulaştırılmak üzere köylerinde odun yardımı seferberliği başlattıklarını belirten Ceylan, "Herkes canla başla odun yardımında bulunmak için çaba gösteriyor. Biz de gelen odunları çuvallara doldurarak hazırlıyoruz." dedi.

Öte yandan kaymakamlık koordinasyonunda toplanan yardım malzemeleri de tırlarla bölgeye sevk ediliyor.

Kaymakam Ali Cemal Altınöz, yardım kampanyasına destek verenlere teşekkür ederek, "Orman köylerimizde 80 ton odun, kömür ve sobadan oluşan yardım malzemesi, Amasya Orman İşletme Müdürlüğü vasıtasıyla Adıyaman ve Malatya’ya gönderilmiştir. Yardım toplama çalışmalarımız devam etmektedir." diye konuştu.

- Taşova

Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik de deprem bölgesine yakacak desteğinin devam ettiğini söyledi.

Taşova halkının depremzedeler için seferber olduğunu vurgulayan Gökcecik, Taşova Orman İşletme Müdürlüğümüz ve halkımız olarak deprem bölgesinde bulunan vatandaşlara desteklerimiz devam edecek. Depremzedelerin ısınma ihtiyaçlarına katkı vermek için dört tır odunu deprem bölgesine ulaştırdık. Hafta boyunca günlük 2 tır olmak üzere 10 tır odunu bölgeye ulaştıracağız." ifadesini kullandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.