Amasyalı madenciler, Malatya'da 25 kişiyi enkaz altından kurtardı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AMASYA (AA) - Merzifon Yeni Anadolu Madencilik İşletmesinde çalışan 60 madenci, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da enkaz altında kalan 25 kişiyi kurtardı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin yıkıma neden olduğu 10 kentten Malatya'da arama kurtarma çalışmalarına destek veren gönüllü madenciler, "direk vurma" adını verdikleri tahkimat yöntemiyle enkazlarda emniyeti sağlayıp arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Merzifon Yeni Anadolu Madencilik İşletmesinde çalışan İlyas Eker, AA muhabirine, Türk halkının bugüne kadar nasıl madencilerin yanında durduysa kendilerinin de halkın yanında olduklarını söyledi.

Evde 2 yaşındaki çocuğunu bırakıp deprem bölgesine geldiğini dile getiren Eker, kendilerine gösterilen enkazlarda canla başla çalıştıklarını belirtti.

Bir ses duyduklarında hiç tereddüt etmeden enkaza girmeye çalıştıklarını vurgulayan Eker, "60 kişilik ekiple buraya geldik. Üç ayrı noktada 25 kişiyi sağ olarak kurtardık. Hamile, hasta eşlerini bırakıp burada görev yapmaya gelen mesai arkadaşlarım var. Bize, 'Gitmek isteyen varsa geri götürelim' diyenler oldu ama biz dönmedik. Hakkari Dağlıca'da bir süre uzman çavuş olarak görev yaptıktan sonra istifa edip Yeni Anadolu Madencilik İşletmesinde çalışmaya başladım." dedi.

Yaşadıklarının kelimelerle anlatılamayacağına işaret eden Eker, "Bir canı kurtarmak bambaşka bir duygu ama vefat edenleri görmek çok üzücü. Empati yapıyorsun, kendi ailen aklına geliyor. Bir canı kurtardığın an bütün vücudun boşalıyor, ayakların, ellerin titriyor. Bir canı enkazdan kurtardığın an insana rahatlama geliyor. O duyguları anlatmaya gerçekten kelimeler yetmez." ifadelerini kullandı.

Eker, enkaz alanında 5 kilogram civarında altın bulduklarını, bunu tutanakla kayıt altına aldıktan sonra güvenlik güçlerine verdiklerini kaydetti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.