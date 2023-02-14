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Deprem bölgesinde 8 kişiyi enkazdan kurtaran itfaiye ekibi Amasya'ya döndü

AA

Deprem bölgesinde 8 kişiyi enkazdan kurtaran itfaiye ekibi Amasya'ya döndü

AMASYA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için bölgeye giden ve enkazdan 8 kişiyi kurtaran Amasya Belediyesi itfaiye ekibi, Amasya'ya döndü.

Kahramanmaraş'ta çalışmalarını tamamlayarak kente dönen 8 kişilik ekip, Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü önünde, belediye çalışanları, itfaiye personelinin yakınları ve vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı.

İtfaiye ekibinde görevli Emre Alabaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 kişilik ekip ve 1 tam donanımlı araçla deprem bölgesinde görev yaptıklarını söyledi.

Asıl görev yerlerinin Pazarcık ilçesi olduğunu ancak, yolun kapalı olduğu bilgisi üzerine, Kahramanmaraş merkezde görev yaptıklarını anlatan Alabaş, şunları kaydetti:

"Orada AFAD bizi farklı binalara yönlendirdi, oradaki çalışmaları yürüttük. Elhamdülillah çok güzel canlara değdik, bayağı bir cana değdik, şükürler olsun. Çok kişiye yardım ettik. Allah razı olsun Belediye Başkanımız bizlere termal kamere almıştı, vakti zamanında. Termal kameralarla çok güzel işler çıkardık. Bütün ekip arkadaşlarımın hepsine çok teşekkür ediyorum. Hepsi de çok özverili, koordineli bir çalışma yaptı. Allah’ım böyle şeyler bir daha yaşatmasın. Kızım, eşim karşıladı. Oradaki her şeyi gördükten sonra duygulandım."

Alabaş'ın eşi Fadime Alabaş ise “Çok zor bir süreçti ama şu anda şükürler olsun iyiyiz, kavuştuk, Rabbim herkese kavuşmayı nasip etsin inşallah” dedi.



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