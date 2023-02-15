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Amasya'da 5 bin 114 depremzede misafir ediliyor

AA

Amasya'da 5 bin 114 depremzede misafir ediliyor

AMASYA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgeden tahliye edilen depremzedelerden 5 bin 114'ü Amasya'da yurt, misafirhane, otel ve yakınlarının evlerine yerleştirildi.

Amasya Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, düzenlediği basın toplantısında, deprem bölgesi ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Valiliğin başlattığı yardım kampanyasına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Dağ, "Afet bölgesine ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makinelerinden oluşan toplam 115 araç sevk edilmiştir. Bölgeye gönderilen yardım malzemeleri ise 153 tır, 55 kamyon ve kamyonetten oluşmaktadır." dedi.

Kurtarma ekiplerinin ve yardım konvoylarının öncelikle Amasya Valisi Mustafa Masatlı'nın koordinatör vali olarak görevlendirildiği Nurdağı bölgesinde sevk edildiğini aktaran Dağ,

"Ekiplerimi arama-kurtarma çalışmalarına katılmış, bölgenin yaralarının sarılmasına destek olmuştur. Bu alandaki çalışmaların tamamlanmasıyla Valimiz Sayın Mustafa Masatlı, Hatay ilimize koordinatör vali olarak bakanlığımız tarafından görevlendirilmiş; ekiplerimizde çalışmalarını bu bölgeye yoğunlaşmıştır." ifadelerini kullandı.

Amasya'ya gelen depremzedelerin kamu misafirhaneleri, yurtlar, oteller ve yakınlarının evlerine yerleştirildiğini vurgulayan Dağ, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar afet bölgemizden ilimize gelen bin 286 aile ve toplan 5 bin 114 kişinin yerleştirmesi gerçekleştirilmiştir. Bu vatandaşlarımızdan 258’i KYK yurtlarında, 168’i kamu misafirhanelerinde, 102’si otel ve pansiyonlarda, diğer 4 bin 586’sı ise yakınlarının yanında barınmaya devam etmektedir. Şu ana kadar sağlık ekiplerimiz tarafından bölgeden gelen bin 63 kişiye sağlık hizmeti verilmiş, bin 364 bireye psiko-sosyal destek çalışması yapılmış, 3 bin 813 kişiye gıda yardımında bulunulmuş, giyim ve ev eşyası ihtiyaçları giderilmiştir."

Amasya Valiliği tarafından "www.amasyaseninle.com" adresiyle bir portal açıldığını ifade eden Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yazılımı ve altyapısı tamamen Valiliğimiz tarafından geliştirilen bu uygulama ile deprem bölgesinden ilimize gelen tüm vatandaşlarımızın beklenti ve ihtiyaçları çok daha hızlı bir şekilde giderilebilecektir. Yine yardımlaşma ve dayanışmaya en çok ihtiyaç duyulan bu dönemde gönüllü hemşerilerimizin de misafirlerimizin ihtiyaçlarına cevap vermeleri bu uygulama ile kolaylaşacaktır. Tekrar depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Tüm vatandaşlarımıza ve ülkemize geçmiş olsun."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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