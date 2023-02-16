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Enkazdan çıkardıkları yaşlı adama botunu veren itfaiye eri yaşadıklarını anlattı

AA

Enkazdan çıkardıkları yaşlı adama botunu veren itfaiye eri yaşadıklarını anlattı

AMASYA (AA) - CİHAN OKUR/HÜLYA TURAN - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkaz altından çıkardıkları yaşlı adama kendi botlarını veren Merzifon Belediyesi itfaiye personeli Kürşat Aydın, o anları anlattı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremler sonrası Amasya'nın Merzifon ilçesinden Kahramanmaraş'a giden itfaiye ekibi, Trabzon Caddesi'nde yıkılan Mis Apartmanı'nda 6 saatlik çalışma sonucu depremden 37 saat sonra yaşlı bir adamı enkaz altından çıkardı.

İtfaiye eri Kürşat Aydın, bu esnada yalın ayak olduğunu gördüğü yaşlı adama kendi botlarını giydirdi. Yaşlı adam, daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Merzifon itfaiyesi ekibi de deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarını tamamlayarak ilçeye döndü.

Aydın, AA muhabirine, depremin ardından Kahramanmaraş'a ulaşıp enkazlarda arama kurtarma çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Bir apartmanın enkazından ses duyduklarını belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Saatler süren çalışmanın ardından yaşlı amcamızı sağ salim çıkarttık. Çıkardıktan sonra amcanın ayaklarının çıplak olduğunu fark ettim. Ben de insani bir refleksle botlarımı çıkarıp amcaya verdim. Amca da 'Oğlum siz ne yapacaksınız?' diye sordu. Ben de 'Bizi düşünme. Biz çaresine bakarız' dedim. Amcayla yaklaşık 4 saat sonra yeniden görüştük. Bize teşekkür edip, 'Botlarını vereyim, eşimi de enkaz altından çıkarın' dedi. Botlarımı geri aldım ve arkadaşlarımla enkazda çalışmaya devam ettik. Amcamızın eşinin cansız bedeniyle karşılaştık. Hayatını kurtardığımız yaşlı adamla yaşadığım anı hiç unutamayacağım."

Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürü Yetkin Aydıner ise Belediye Başkanı Alp Kargı'nın talimatıyla 6 kişilik ekiple ilk gün deprem bölgesine gittiklerini anlattı.

Enkazdan kurtardıkları yaşlı adamla aralarında geçen diyaloğu asla unutamayacaklarını dile getiren Aydıner, "Yedi katlı binanın altıncı katında ikamet ettiğini öğrendiğimiz amcamızı enkazdan sağ olarak çıkardık. Deprem esnasında boşluk bulup sığınağa kadar düşmüş amcamız. Bu esnada personelim Kürşat Aydın ayağındaki botları çıkarıp amcamıza verdi. Personelimle gurur duyuyorum. Bir cana umut verebilmek, elinden tutabilmek kadar güzel bir şey yok." ifadesini kullandı.

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