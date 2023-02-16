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Merzifon'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

AA

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Merzifon'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Oktay K. yönetimindeki 05 FD 273 plakalı otomobil, Merzifon-Samsun kara yolu 4. kilometrede bariyere çarptı.

Merzifon Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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