Gümüşhacıköy Kaymakamı Altınöz'den depremzedelere ziyaret

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AMASYA (AA) - Gümüşhacıköy Kaymakamı Ali Cemal Altınöz, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve ilçede misafir edilenleri ziyaret etti.

İlçe merkezinde ve köylerde boş ev ve dairelerde misafir edilen depremzedeleri ziyaret eden Altınöz, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Altınöz, devletin tüm imkanlarıyla depremzedelerin yanında olduğunu vurgulayarak, yaraların devlet ve millet olarak beraber sarılacağını belirtti.

İlk etapta çeşitli illerden 122 kişinin Gümüşhacıköy'e geldiğini dile getiren Altınöz, yeni gelecek misafirler için de hazırlıkların tamamladığını söyledi.

Ziyarette Altınöz'e, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fatih Bayram eşlik etti.





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